Stiri pe aceeasi tema

- Kate Beckinsale, 47 de ani, a marturisit ca a pierdut o sarcina. Dezvaluirea actriței vine la doar o zi dupa ce Chrissy Teigen a facut publice imagini sfașietoare dupa ce pierdut un copil. "Cu ani in urma, am pierdut un copil la 20 de saptamani. Am reușit sa pastrez totul in liniște, insa m-am prabușit…