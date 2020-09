Stiri pe aceeasi tema

- Chrissy Teigen, soția lui John Legend, a ajuns de urgența la spital din cauza unei hemoragii puternice. Modelul, in varsta de 34 de ani, este insarcinata și in ultimele saptamani s-a confruntat cu diverse probleme legate de sarcina. Chrissy, care mai are doi copii facuți prin fertilizare in vitro, a…

- Gica Popescu a suferit complicații la plamani, iar starea sa de sanatate a avut de suferit. "Au fost ceva complicatii. Am avut pneumonie interstitiala. Acum, sunt foarte bine. Sper sa revin cat mai repede alaturi de echipa", a declarat Gica Popescu pentru ProSport. Gica Popescu, complicatii…

- Autoritatile au semnat un decret prin care statului Mato Grosso do Sul va primi fonduri federale pentru lupta impotriva incendiilor si pentru ajutorarea persoanelor ale caror gospodarii au fost afectate de flacari. Din luna ianuarie a acestui an si pana in prezent au fost inregistrate 14.489…

- Comisia Naționala Extraordinara pentru sanatate publica a decis prelungirea starii de urgența in sanatate publica pana la 15 septembrie. Respectiv, este prelungit și termenul de aplicare a tuturor restricțiilor in vigoare. Totodata, de la 1 septembrie cetațenii care traverseaza frontiera…

- "Din pacate, ma aflu la spital. Am avut o probleme de sanatateldquo;Anca Serea se afla internata intr un spital din Capitala, de cateva zile, din cauza unei anemii severe. Din cauza problemelor de sanatate, vedeta nu a putut fi prezenta, joi, la aniversarea fiicei sale, Sarah, potrivit b1.ro.Din pacate,…

- Starea de urgența in sanatate va fi prelungita și dupa 1 august, cel mai probabil, iar gradinițele vor ramane inchise și ele, pana in septembrie și ar putea fi redeschise odata cu școlile. Declarațiile au fost facute de premierul Ion Chicu, ieri, in cadrul emisiunii „ Moldova in direct ”.

- Liliana Agheorghicesei, o antreprenoare din Suceava, a trait momente de coșmar dupa ce a fost infectata cu noul coronavirus, intrucat a fost internata in spital de 62 de zile, timp in care a fost testata de 15 ori pentru coronavirus.