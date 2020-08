Chrissy Teigen, însărcinată pentru a treia oară Chrissy Teigen este insarcinata pentru a treia oara. Soția lui John Legend a dat vestea impreuna cu artistul, in noul videoclip al acestuia, „Wild”. In clip, Legend, in varsta de 41 de ani, iși imbrațișeaza soția, dupa care dezvaluie ca este din nou insarcinata. Vestea vine la nici un an dupa ce Chrissy a declarat ca vrea sa mai aștepte cațiva ani inainte de a deveni pentru a treia oara mama. Citește GRATUIT numarul de august al Revistei Unica in format digital! „Aș vrea sa mai aștept cațiva ani inainte de a incerca din nou. Copiii mei sunt foarte energici!”, spunea Teigen, in varsta de 34 de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

