Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Octavian ȘTIREANU Despre ce s-a intamplat in aceste zile la Washington, fiecare crede ce-i convine. De pilda, prinde teren ipoteza unor analiști fara parti pris-uri, dar cu mintea limpede, conform careia „insurecția” a fost pregatita chiar de serviciile secrete americane tocmai pentru ca Trump…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) recomanda purtatul maștilor in timpul reuniunilor familiale de Craciun și al sarbatorilor de Anul nou in Europa, avertizand asupra unui „risc ridicat” de creștere a numarului de infectari la inceputul lui 2021, potrivit AFP. Ținand cont de evoluția pandemiei de…

- Ford Motor a anuntat ca lansarea SUV-ului Bronco, unul din cele mai asteptate vehicule ale producatorului auto din ultimii ani, va fi intarziata pana in vara anului viitor, din cauza problemelor logistice provocate sectorului auto de pandemia de coronavirus (Covid-19), transmit EFE si Reuters. Initial…

- In județul Alba, numarul de cazuri active de infectare cu noul coronavirus este pe un trend descendent, astazi, inregistrandu-se o scadere a numarului de persoanelor infectate. In ultimele zile, numarul cazurilor active a inceput sa scada, numarul acestora menținandu-se constant sub 2.000. Astfel, numarul…

- Alegeri in SUA. Candidatul democrat la președinție, Joe Biden, a dat dovada de multa incredere in aceasta dimineața, in timp ce campania sa se apropie de Casa Alba, informeaza Hotnews.ro. „Nu avem inca o declarație finala de victorie, dar cifrele ne spun ca este clar”, a spus Biden din Wilmington, Delaware.…

- Șeful IPJ Alba, Florin Dogaru, a fost confirmat cu Covid-19, potrivit Sindicatului Național al Polițiștilor din Romania.Președintele executiv al Sindicatului Național al Polițiștilor din Romania SNPR DECUS, Bogdan Banica, a anunțat miercuri pe Facebook ca șeful IPJ Alba, comisarul-șef Florin…

- Autoritatile romane au raportat 2.844 de cazuri noi de COVID-19 Foto: Arhiva/ facebook.com/igsu.situatiideurgenta 2.844 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate, cu putin timp în urma, în România, dupa efectuarea a mai putin de 9.000 de teste. Cele mai multe noi îmbolnaviri…

- Pana vineri, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 201.032 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 144.429 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.028 cazuri noi de persoane infectate…