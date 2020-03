Chris Simion-Mercurian, mesaj emoționant din carantină: „Depresia e un lux. Dacă vrei să ți-o permiți, trăiește-o“ FOTO Chris Simion-Mercurian este scriitoare și regizoare, iar acum doi ani, in plina campanie de strangere de fonduri pentru teatrul pe care visa sa il construiasca, a aflat ca este bolnava de cancer. Au urmat doi ani de tratamente, intervenții și vindecarea… La vremea respectiva, regizoarea declara ca diagnosticul crunt a desființat-o din toate punctele de vedere și acela a fost momentul ei „Zero“, momentul adevarului. Putea sa clacheze sau sa accepte noua provocare a vieții Și a ales sa se adapteze. Cum a reușit? Raspunsul l-a oferit manata de lamentarea din jur, pe pagina sa de Facebook, cind le-a… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

