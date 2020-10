Chris Simion – Mercurian, despre pandemie și vindecarea de cancer: „Viața este pe zile” Intr-o lume in care cancerul și pandemia par cei mai aprigi dușmani ai omenirii, Chris Simion-Mercurian a reușit sa vada binecuvantarea in aceste provocari. Vremurile de restriște nu au descurajat-o, ci dimpotriva, i-au dat o alta perspectiva asupra vieții. Despre care ne-a vorbit și noua in randurile ce urmeaza. Ce ai facut in perioada de izolare? Cum a fost viața fara teatru? Pentru mine nu mai exista viața fara ceva sau altceva. Am depașit varsta cu „viața mea este teatru”, „fara teatru mor”. Viața mea este sau nu este. Teatrul reprezinta ceva vital pentru mine, aș fi ca un om mutilat daca… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

