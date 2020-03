Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 26 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.029 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.029 de persoane confirmate pozitiv, 94 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 28 la București, 6 la Craiova, 5 la Constanța,…

- Dan Negru s-a adaptat schimbarilor bruște survenite din cauza pandemiei de Covid-19. Chiar daca filmarile pentru emisiunea "Next Star" de la Antena 1 s-au oprit, prezentatorul TV pregatește un alt proiect de acasa, el participand totodata și la diversele modalitați de distracție din familie in perioada…

- Zeci de oameni veniți din strainatate reclama ca sunt ținuți de aproape 12 ore aproape de Timișoara, pe autostrada, nemancați și fara apa, pentru ca autoritațile nu știu ce sa faca. Romanii stau in mașini de aseara, de la ora 23, și așteapta sa fie escortați spre casa. Niculina Zamanț a venit din Austria,…

- Sute de oameni s-au strans in seara zilei de vineri, 15 februarie, in fata unei librarii din centrul Timisoarei in asteptarea inaugurarii. In 2021, Timisoara va deveni Capitala Europeana a Culturii. Sub sloganul „Indragostiti de carte”, Libraria Carturesti a deschis vineri, 14 februarie, o noua librarie…

- Dimineața agitata in Calea Buziașului, din Timișoara. S-a dat alerta din cauza mirosului puternic de gaz, intr-o cladire din apropierea sensului AEM. Aproximativ 150 de persoane s-au autoevacuat și au așteptat apariția forțelor de intervenție. Pompierii au intervenit de urgența, dupa un apel la 112,…

- Accident grav in aceasta dimineața, pe Calea Lugojului din Timișoara. Doua mașini s-au ciocnit violent, iar patru persoane au fost implicate. Doua dintre ele au fost ranite și au necesitat ingrijiri medicale. “O femeie de 38 de ani a condus un autoturism pe DN 6 dinspre Remetea Mare spre Timisoara,…

- Globurile de Aur au adus la un loc cele mai mari vedete de la Hollywood. Și daca majoritatea au stralucit pe covorul roșu, unele au reușit sa șocheze prin aparițiile lor. Printre cele care și-au dorit sa apare uluitor, insa, potrivit criticilor au dat greș, se afla Jennifer Lopez, Cate Blanchett și…

- La intrebarea – De ce Revoluția romana a inceput la Timișoara? – poate vom primi un raspuns de la specialiștii in istorie, economie, sociologie, cultura și civilizație, psihologie colectiva. Eu am...