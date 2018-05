Chris Hemsworth e printre cei mai mari fani ai lui Miley Cyrus – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „Deadpool 2”, regizat de David Leitch, a generat in weekendul de debut incasari de 125 de milioane de dolari in Statele Unite. Asta a plasat filmul pe primul loc in box office. Incasarile la nivel internațional au ajuns la 176 milioane de dolari. Așadar, un total de 301 milioane de dolari, potrivit…

- “Avengers: Infinity War” a dat lovitura și asta probabil știai deja. Ce nu știai e ca pelicula tocmai a reușit sa treaca pragul de un miliard de dolari bani din incasari la nivel mondial și este al doilea film din istorie care reușește asta in al doilea weekend de la lansare. Iar specialiștii spun ca...…

- Marvel a incasat in acest weekend doar in America de Nord peste 250 milioane de dolari din 4,474 locații diferite. Acest lucru declara faptul ca “Avengers:Infinity War” a avut cel mai puternic debut din toate timpurile. “Avengers” au depașit deja “Star Wars: The force awakens”, care a strans la debut…

- Programul Inspire Cinema Craiova pentru perioada 27 aprilie – 3 mai Avengers: Infinity War 3D / Razbunatorii: Razboiul Infinitului Regia: Anthony Russo, Joe Russo Cu: Dave Bautista, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Zoe Saldana, Vin Diesel, Chris Pratt, Tom ...

- Program Inspire Cinema Craiova pentru perioada 27 aprilie – 3 mai Avengers: Infinity War 3D / Razbunatorii: Razboiul Infinitului Regia: Anthony Russo, Joe Russo Cu: Dave Bautista, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Zoe Saldana, Vin Diesel, Chris Pratt, Tom ...

- Program Cinema Colours Craiova pentru perioada 20-26 aprilie: Avengers: Infinity War 3D / Razbunatorii: Razboiul Infinitului Avanpremiera Regia: Anthony Russo, Joe Russo Cu: Dave Bautista, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Zoe Saldana, Vin Diesel, Chris Pratt, Tom Hiddleston Gen ...

- Miley Cyrus a fost amendata cu uriașa suma de 300 milioane de dolari amenda pentru ca a furat drepturile de autor ale unui producator jamaican. Producatorul Michael May declara ca piesa “We can’t stop” lansata de Miley in 2013 este o copie exacta a piesei lansata de acesta in 1988 sub numele “We run…

- Lumea e plina de oameni frumoși care se iubesc, dar noi nu ne putem lua ochii de la vedetele noastre favorite. Iar cum iubirea nu inseamna mereu selfie-ul perfect ci felul natural de a fi langa persoana iubita, am facut un top 5 al celor #relationshipgoals cupluri de vedete. Miley Cyrus și Liam Hemsworth…