Chris Hemsworth a prezentat trailerul filmului Extraction Actorul Chris Hemsworth a prezentat marti trailerul filmului de actiune „Extraction”, in care interpreteaza rolul principal si care va fi disponibil pe Netflix incepand cu 24 aprilie potrivit news.ro. Alaturi de trailer, el a scris pe Twitter: „Sunt atat de fericit sa pot in sfarsit sa impartasesc cu voi trailerul pentru «Extraction»! Au fost cateva luni grele pentru toti si sper ca acesta va aduce putina distractie in timp ce stam acasa”. Filmul il are in centru pe mercenarul Tyler Rake, care porneste in cea mai periculoasa actiune a sa, atunci cand ii este cerut sa il salveze… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

