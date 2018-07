Cotidianul Le Monde a anuntat ca organizatorii Turului Frantei i-au interzis ciclistului echipei Sky Christopher Froome sa ia startul la editia care va incepe la 7 iulie, din cauza procedurilor antidoping deschise impotriva lui, scrie News.ro. Froome a castigat de patru ori Turul Frantei, ultima data anul trecut, iar recent s-a impus in Turul Italiei. The post Chris Froome, interzis la Turul Franței din cauza procedurilor antidoping appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .