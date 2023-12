Stiri pe aceeasi tema

- Nu este niciun secret faptul ca barbații – cei mai mulți dintre ei – au mari batai de cap și multe de invațat la capitolul „rutina de ingrijire”. Eforturile lui Florin Ristei au avut un deznodamant nedorit, chiar ingrijorator. Artistul s-a confruntat cu probleme de sanatate din cauza unei creme de fața.…

- Rafael Nadal, 37 de ani impliniți pe 3 iunie, și Enrique Ayala, peste 90 de ani, au aceeași pasiune, tenisul. Caștigatorul a 22 de titluri de Grand Slam a avut un gest frumos fața de compatriotul sau, trecut printr-o suferința grava Rafael Nadal se pregatește de o revenire mult așteptata pe terenurile…

- SC Postdam, echipa la care joaca din acest sezon capitanul naționalei Romaniei de volei feminin, Rodica Buterez, a pornit ca din pușca in actualul sezon din Bundesliga. Postdam a invins in etapa a doua, pe teren propriu, pe Ladies in Black Aachen, cu un categoric 3-0 (25-12, 25-14, 25-8). Rodica a fost…

- Fiul Emei Oprișan, Noah, se confrunta cu probleme de sanatate. Fosta concurenta de la Insula Iubirii este foarte ingrijorata și trece prin momente foarte grele, fiind nevoita sa mearga la spital cu baiatul ei. Iata ce a postat soția lui Razvan Kovacs pe rețelele de socializare!

- George Daniel Iancu se afla la al doilea mandat in fruntea Primariei Valea Mare, din județul Olt, in anul 2016 caștigand alegerile locale din partea PSD.Deși primarul se confrunta cu probleme de sanatate, vestea decesului sau, la doar 45 de ani, este neașteptata pentru foarte multa lume. Daniel Iancu…

- Iulia Salagean știe la cine sa apeleze cand vrea sa uite de probleme! Fosta iubita a lui Alex Bodi a trecut prin momente grele in ultima perioada, insa a avut alaturi o persoana care a ajutat-o sa depașeasca orice problema! Iulia Salagean este o femeie norocoasa!

- Sophia Loren a ajuns, in urma cu puțin timp, de urgența la spital! Cunoscuta actrița de la Hollywood a fost bagata direct in sala de operații. Ce se intampla cu Sophia Loren și care este starea de sanatate a strarului pana in prezent.

- Oana Roman a vizitat-o din nou pe mama ei, Mioara Roman, la centrul de varstnici unde este internata. Fosta partenera de viața a lui Petre Roman se confrunta cu o situație sensibila, starea sa medicala neimbunatațindu-se. Fiica ei a marturisit ca trece prin cea mai dificila perioada a vieții. Foto Oana…