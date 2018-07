Incidentul care s-a petrecut in 2017, in Tampa. Rapperul venise acolo in turneul sau - "Heartbreak On A Full Moon" - in Palm Beach. Brown a fost arestat de politisti pentru delicte de violenta, in speta, vatamare corporala.

Politia din Tampa a explicat ca rapperul in varsta de 29 de ani a fost acuzat in Aprilie, 2017, de vatamare corporala, dupa ce a a lovit un fotoreporter. Atunci, victima lui, Bennie Vines, a explicat politiei ca este fotoreporter acreditat la evenimentul respectiv.

Brown se afla si el la club, pentru o aparitie platita.