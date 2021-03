In zilele noastre infecțiile cu transmiere sexuala sunt din ce in ce mai comune, dar și foarte temute. Chlamydia este una dintre cele mai intalnite boli cu transmitere sexuala, care poate avea efecte grave daca este lasata netratata. . Femeile tinere sunt categoria cea mai afectata de aceasta infecție. De-a lungul timpului, au existat ingrijorari cu privire la modul in care se poate transmite. Afla daca se poate lua sau nu de la toaleta!