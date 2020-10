Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Clark Middleton, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din Twin Peaks și The Blacklist, a murit la varsta de 63 de ani, dupa ce a contractat boala transmisa de țanțari, virusul West Nile. Actor celebru, mort dupa o lupta grea cu o boala ce nu are leac Actorul Clark Middleton a murit la varsta…

- Ambitia de a lupta cu boala, dragostea pentru sport si sprijinul celor dragi - iata argumentele unor femei curajoase care au ales sa mearga pe bicicleta peste 850 de kilometri pentru a arata ca boala poate fi invinsa.

- Asociația OncoHelp marcheaza ziua mondiala a luptei impotriva cancerului la san – 1 octombrie. Lumini roz (culoarea speranței) vor „imbraca” cladirea Centrului de Oncologie OncoHelp, acolo unde sunt tratate mai multe feluri de cancer, timp de o saptamana.

- In acest an, Fundația Renașterea va organiza in datele de 25, 26 și 27 septembrie cursa tradiționala „Race for the Cure Romania” de aceasta data in format digital, in premiera mondiala și in același timp cu 31 de state europene partenere.

- Echipa de fotbal Rapid București a pornit in lupta impotriva cancerului, iar jucatorii au intrat in campania Fundatiei „Renasterea” si s-au antrenat in echipamente roz pentru a creste constientizarea asupra cancerului la femei.Chiar unul dintre rapidisti, Raul Costin, si-a pierdut bunica in…

- Organul anticoruptie al Consiliului Europei (CoE) a cerut marti Rusiei sa realizeze "progrese concrete" in lupta sa impotriva coruptiei parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor, relateaza AFP."Rusia a pus in opera mai multe recomandari privind prevenirea coruptiei in randul parlamentarilor,…

- Daisy Watt, o artista in virsta de zece ani din Marea Britanie, numita și „Mini-Monet”, a strins 50.000 de lire sterline pentru organizații de caritate care lupta impotriva cancerului. Watt scrie peisaje care sint incredibil de expresive pentru virsta ei, motiv pentru care britanicii au poreclit-o „Mini-Monet”.…

- Actrita Kelly Preston, sotia lui John Travolta, cunoscuta din filme ca „Mischief”, „Twins” si „Jerry Maguire”, a murit la varsta de 57 de ani din cauza unui cancer la san, scrie Variety.John Traveolta, cu care s-a casatorit in urma cu 29 de ani, a confirmat decesul pe contul lui de Instagram,…