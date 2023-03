Chitac scoate pentru a treia oara la concurs postul de secretar al municipiului Constanta (DOCUMENTE)

Primarul a emis dispozitia nr.743 2023 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul care va avea loc in perioada 08 10 mai 2023 in vederea ocuparii unei functii publice de conducere vacante din cadrul Primariei municipiului Constanta Dosarele se vor depune in perioada 05.04 24.04.2023, proba de selectie a dosarelor va avea loc in data de 02.05.2023, proba scrisa pe 08.05.2023 ora 10.00, iar interviul candidatilor admisi in data de 10.05. ...