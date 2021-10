Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul rus Gazprom si Republica Moldova au anuntat vineri prelungirea cu cinci ani a unui acord de livrare a gazului rusesc catre Chisinau, care se confrunta cu penurii si reproseaza Moscovei ca a crescut pretul, relateaza AFP."Partile au ajuns la un acord cu privire la preț,auditul datoriei…

- Gazprom a propus Republicii Moldova sa renunte la acordul comercial cu Uniunea Europeana si la reformele agreate cu Bruxelles-ul in schimbul ieftinirii pretului la gaz, dublat anterior de rusi, informeaza Financial Times . Kremlinul a negat aceasta informatie. Gazprom, compania de gaz de stat a Rusiei,…

- Pentru ca nu și-a platit datoriile la Gazprom, care amenința ca le intrerupe conducta, Republica Moldova a incheiat marti cu compania olandeza Vitol un contract pentru achizitia de gaze naturale, al doilea de acest fel dupa cel semnat luni cu Polonia. Semnarea acestor contracte survine inaintea reluarii…

- „Datoria initiala era de 433 de milioane de dolari, care ulterior din nerespectarea termenelor de achitare a crescut la 709 milioane de dolari. Cu toate acestea, autoritatile de la Chisinau nu vor sa recunoasca aceasta datorie”, a declarat purtatorul de cuvant al Gazprom, potrivit Agerpres .Daca nu…

- China va fi principalul beneficiar al unor politici occidentale complet nerealiste care isi propun ambitioase tinte neutrale de emisii de carbon. Multi lideri europeni, intre care si Klaus Iohannis, aflati sub imense presiuni interne, se uita acum catre Bruxelles. Insa dupa cum relateaza Politico, Charles…

- Deputatul PAS, Oazu Nantoi, îl acuza pe socialistul, Igor Dodon ca încearca sa convinga Moscova sa aplice Republicii Moldova un preț foarte mare la gaze în scopul de a destabiliza țara. „Dodon "negociaza" la Moscova îngenuncherea Moldovei prin șantaj…

- Statele Unite, Uniunea Europeana și Germania critica modul in care s-au desfașurat alegerile legislative din Rusia, caștigate detașat de partidul președintelui Vladimir Putin. Alegerile au fost libere și corecte, susține Kremlinul, in timp ce observatorii și opoziția rusa exprima ingrijorari majore…

- Europa ar putea intra intr-o criza legata de aprovizionarea cu gaze pentru la iarna. Avertismentul a fost transmis de un consilier de top in materie de securitate energetica din cadrul Departamentului de Stat. Criza ar putea fi evitata daca s-ar face suficiente eforturi, in special avand in vedere ca…