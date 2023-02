Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene (MAEIE) de la Chisinau a reactionat dupa ce seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat intr-un interviu la Rossia-1 ca dupa Ucraina, Moldova va fi urmatorul „centru antirusesc”, relateaza agora.md. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat joi, 2 februarie, ca Occidentul cauta sa transforme Republica Moldova, fosta republica sovietica, in „urmatoarea Ucraina”.”Este avuta acum in vedere R. Moldova pentru acest rol”, a sustinut Lavrov intr-un interviu pentru televiziunea publica…

- Razboiul din Ucraina are implicații puternice asupra mediului economic, din cauza distrugerii infrastructurii critice – fabrici, șosele, poduri și cai ferate, ceea ce a afectat producția și transportul de bunuri și servicii. In contextul economiei globale interconectate, conflictul a afectat și țarile…

- Un cutremur puternic s-a produs sambata dimineața in Romania, dar au fost afectate mai multe țari, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina, a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In ziua de sambata, 17.12.2022, 07:42:58 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica…

- Penele masive de curent inregistrate in Ucraina și Republica Moldova alimenteaza temerile extinderii problemelor și la alte țari. Autoritațile romane spun ca un blackout masiv, pus pe seama razboiului, este foarte puțin probabil, insa se pregatesc și pentru acest scenariu. Instituțiile cheie – spitale,…

- Ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnețov, a fost convocat de urgența la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, dupa deconectarile masive de lumina. „Bombardamentele brutale ale Rusiei in Ucraina continua sa produca consecințe dramatice in țara noastra”, menționeaza…

- Compania rusa Gazprom va reduce din 1 decembrie cu 56,5% livrarile de gaze naturale catre Republica Moldova, acuzand ca numai o parte din volumul de gaze pe care-l livreaza acestei tari prin conductele care traverseaza Ucraina ajunge efectiv in Republica Moldova, relateaza marti agentia EFE si presa…