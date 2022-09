Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce președinta țarii, Maia Sandu, a cerut, de la tribuna ONU, retragerea trupelor ruse din Transnistria, așa-zisul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, intr-un interviu pentru presa locala, a confirmat inca o data interesul Rusiei in zona. Ignatiev a spus ca „așa cum a declarat președintele…

- Problema posturilor instalate abuziv de catre structurile de forța transnistrene a fost discutata astazi la ședința Comisiei Unificate de Control. Delegația Republicii Moldova a reiterat ca acestea impiedica libera circulație și pericliteaza situația in Zona de Securitate, iar Comisia Unificata de Control…

- noua reuniune de lucru a Comisiei Unificate de Control s-a desfașurat astazi la Bender, comunica Biroul politici de reintegrare. Comandamentul Militar Intrunit a raportat situația in Zona de Securitate, iar unul din subiectele documentate de observatorii militari s-a referit la reținerea locuitorului…

- La Batalionul 3 infanterie independent al Forțelor de Mentinere a Pacii (FMP) din Coșnița, raionul Dubasari a fost organizata o ceremonie consacrata marcarii a 30 de ani de la introducerea operațiunii de menținere a pacii in perimetrul Zonei de Securitate a Republicii Moldova. La eveniment au participat…

- La 14 iulie 2022 in orașul Bender, in cadrul unei reuniuni de lucru a Comisiei Unificate de Control, au fost reluate discuțiile asupra situației in Zona de Securitate. Un nou raport saptaminal prezentat de Comandamentul Militar Intrunit a demonstrat menținerea posturilor instalate unilateral de Tiraspol…

- Membrii Comisiei Unificate de Control s-au intrunit astazi in ședința de lucru la Bender. Potrivit agendei de lucru, Comisia a examinat 3 rapoarte saptaminale ale Comandamentului Militar Intrunit. In toate rapoartele observatorii militari au reflectat prezența posturilor instalate unilateral de Tiraspol…

- Membrii Comisiei Unificate de Control s-au intrunit astazi in ședința de lucru la Bender. Potrivit agendei de lucru, Comisia a examinat 3 rapoarte saptaminale ale Comandamentului Militar Intrunit. In toate rapoartele observatorii militari au reflectat prezența posturilor instalate unilateral de Tiraspol…