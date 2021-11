Stiri pe aceeasi tema

- Campania de inverzire a Capitalei este in toi, iar orasul s-a alaturat initiativei Greening of The Planet, zi in care in peste 140 de tari se planteaza un milion de copaci. Peste trei sute de arbori au fost saditi in sectorul Ciocana.

- Mai multe fotografii, din interiorul apartamentelor distruse de incendiul care a avut lor ieri intr-o mansarda din sectorul Buiucani al capitalei, au fost publicate pe pagina de facebook a edilului capitalei, Ion Ceban. Imaginile sint parca rupte din filmele despre apocalipsa. Circa 20 de apartamente…

- Dupa ce ieri, o mansarda din sectorul Buiucani al capitalei a fost mistuita de un incendiu devastator, astazi edilul capitalei, Ion Ceban a spus ca situația este una dramatica, dat fiind faptul ca circa 20 de apartamente au avut de suferit din cauza intemperiei. Intr-un video, publicat pe pagina de…

- Zece autobuze noi de model ISUZU au fost distribuite astazi suburbiilor Capitalei. Ele vor suplini rute spre Durlești, Singera, Reveca, Bacioi, Bic, Ghidighici, Cricova și Dobrogea. Anunțul a fost facut de primarul orașului Chișinau, Ion Ceban.

- Pentru simbata, 25 septembrie, locuitorii capitalei sint invitati la o actiune ampla de salubrizare a orasului. Primarul general, Ion Ceban, a lansat apelul pe pagina sa de facebook. ,, Simbata, angajații preturilor, direcțiilor vor dedica o zi pentru a se alatura muncitorilor și a face curat in Chișinau.…

- Chișinaul tinde sa devina un oraș verde, inteligent, transparent și prietenos. Despre acest lucru a declarat primarul general al capitalei, Ion Ceban, in cadrul Forumului internațional KAZAN DIGITAL WEEK-2021 la care participa și care se desfașoara in perioada 21-24 septembrie in orașul Kazan, Federația…

- Pana la inceperea noului an scolar, in Chisinau va fi organizat un nou maraton de imunizare pentru angajatii din sistemul de educatie. Despre asta a anuntat primarul Capitalei, Ion Ceban, pe pagina sa de Facebook.