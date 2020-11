Stiri pe aceeasi tema

- Lidera PAS și candidata formațiunii la funcția de președinta, Maia Sandu, a votat pentru „oamenii minunați ai acestei țari” la ora 9.0. Sandu a menționat ca a votat pentru bunastarea Republicii Moldova. „Ieșiți la vot. Am votat pentru ordine in țara, pentru dreptate, bunastare. Am votat pentru un stat…

- Candidata PAS pentru functia de sef de stat, Maia Sandu, l-a invitat pe Igor Dodon, actual presedinte si candidat independent in alegerile din 1 noiembrie, sa participe la dezbaterea electorala organizata de catre ea marti, 27 octombrie. Cum si era de asteptat, Igor Dodon nu a dat curs invitatiei, dupa…

- Maia Sandu il chema pe Igor Dodon la o dezbatere publica ca sa raspunda la unele intrebari, care, in parerea fostei prim-ministre sunt importante. Lidera PAS spune ca actualul președinte trebuie sa raspunda cum a gestionat pandemia, de ce statul nu a venit cu ajutor pentru cetațeni in aceasta perioada…

- Maia Sandu il chema pe Igor Dodon la o dezbatere publica ca sa raspunda la unele intrebari, care, in parerea fostei prim-ministre sunt importante. Lidera PAS spune ca actualul președinte trebuie sa raspunda cum a gestionat pandemia, de ce statul nu a venit cu ajutor pentru cetațeni in aceasta perioada…

- Igor Dodon se arata convins ca in turul doi la alegerile prezidențiale va obține victoria cu o diferența de 100-120 de mii de voturi. Totodata, el a precizat ca se va duela cu lidera PAS, Maia Sandu. Șeful statului a prezentat aceste date, facind trimitere la sondajele de opinie. Declarația fost facut…

- Candidata PAS la functia de presedinte al R. Moldova in alegerile din 1 noiembrie, Maia Sandu, sustine ca Igor Dodon intreprinde actiuni pentru a frauda alegerile. Maia Sandu considera ca Igor Dodon poate castiga scrutinul doar prin frauda, motiv pentru care va incerca sa aplice diferite metode ilegale,…

- Lidera PAS, Maia Sandu, a fost criticata dur de Igor Dodon, despre care președintele spune ca ar face-o pe „marea luptatoare anti Dodon”, dupa ce aceasta și-ar fi „permis” sa vina cu mai multe declarații „taioase”. „Maia Sandu face iar declarații taioase. Eu ințeleg ca e in campania electorala, ințeleg…

- Lidera PAS, Maia Sandu, sustine ca Igor Dodon ar avea o intelegere cu presedintele nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, cu privire la fraudarea alegerilor prezidentiale din 1 noiembrie. Potrivit Maiei Sandu, din acest motiv Chisinaul a acceptat in continuare sa achizitioneze energie electrica…