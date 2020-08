Chișinăuienii visează la restaurarea „havuzurilor de dragoste și speranță” (VIDEO) Astazi mai multe havuzuri din Chișinau, care pe vremuri au incintat atit de mult locuitorii orașului nostru și oaspeții capitalei de sud, din pacate ramin in paragina. Acest lucru provoaca tristețe celor care ar dori sa scape de caldura sufocanta, inclusiv vizintind aceste havuzuri, și viseaza ca in oraș sa fie restaurate cit multe dintre aceste insule de prospețime. Orașenii iși amintesc cu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry este in culmea fericirii. Vedeta se poate considera o femeie implinita pe toate planurile, laudandu-se cu o cariera de succes in lumea muzicii și in aceeași masura cu o relație ca-n povești, alaturi de partenerul sau.

- Proiectul de lege cu privire la trecerea responsabilitaților poliției economice catre fisc a provocat dispute in plen. Dupa mai multe dezbari intre opoziție și ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, Dumitru Diacov a propus aplicarea articolului 108 din regulamentul Parlamentului. (n.r. incheierea tuturor…

- Retailerul Penny Market a anuntat ca si-a schimbat denumirea modata cu schimbarea identitatii vizuale, schimbandu-si si conceptul de comunicare. „Economisim bani, nu dragoste!”, este noul slogan al lantului de magazine.

- In aceste conditii, ansamblul condus de coregraful Petre Susu (manager) si dirijorul Dumitru Lucaci s-a reorientat rapid si a pus accent pe colaborarea cu fanii in mediul online. In perioada in care tara a fost in stare de urgenta, pe pagina de facebook a institutiei au fost postate videoclipuri cu…

- Cateodata nu strica sa mai facem pauza de la atrocitațile din lumea actuala și sa ne intoarcem privirile spre ceva mai puțin efemer și mult mai frumos: iubirea. Așadar, iata povestea unei scrisori de dragoste, scrisa in limba romana, gasita intr-o sticla, tocmai pe o plaja din Irlanda.

- Ganduri despre Bine, Dragoste, Speranța, Zambet și Credința Anul 2020 este un an de mari și grele incercari pentru noi romanii de pretutindeni și pentru intreaga omenire. Cu toate acestea, Romania nu poate uita de cultul eroilor, adica pomenirea din neam in neam sau din generație in generație a celor…

- NOSFE si Raluka reinterpreateaza povestile de dragoste din basmele copilariei prin piesa “File de poveste”. Fiecare poveste de dragoste tinde sa depaseasca granitele realului, iar cei doi artisti surprind perfect trecerea in imaginar prin aceasta colaborare muzicala. Unul dintre cei mai completi artisti…

- Astfel, miercuri 13 si joi, 14 mai, de la ora 22:00, peste 70 de mari artisti, solisti vocali si instrumentisti, vor intona la TVR 1 imnul „Deschideti poarta soarelui”. Aceasta este pe scurt povestea celui mai mare spectacol TVR realizat integral la distanta. „Speranța, solidaritate si incredere in…