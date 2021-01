Stiri pe aceeasi tema

- Accident fatal in satul Cismea din raionul Orhei. O femeie de 73 de ani a fost lovita violent de o masina. In urma traumatismelor primite, victima a decedat pe loc.Nenorocirea s-a produs aseara in afara trecerii de pieton. La volanul automobilului se afla un barbat de 44 de ani.

- Circulația in zona a fost oprita total The post FOTO | Femeie lovita mortal de o masina pe DN13 Sighisoara – Targu Mures appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO | Femeie lovita mortal de o masina pe DN13 Sighisoara – Targu Mures Credit autor: L A. Source

- Un sofer este cautat de politie dupa ce, luni dimineata, a lovit cu masina o femeie pe o strada din orasul Hincesti si a fugit de la fata locului.Victima a anuntat politia dupa ce, ajunsa la spital, medicii i-au constatat o fractura la un picior.

- O femeie de 60 de ani a fost ucisa, in Letcani, in aceasta dimineata in timp ce incerca sa traverseze strada. Ea a fost lovita de un autovehicul care circula dinspre Podul Iloaei spre Iasi. Soferul nu a oprit la locul incidentului asa cum prevede legea, ci si-a continuat drumul. "Conducatorul unui autovehicul…

- O femeie de 68 de ani a fost lovita mortal de o masina in satul Pepeni din raionul Singerei.Tragedia a avut loc duminica dimineata, in jurul orei 7.00, iar un trecator a alertat politia.Soferul, care a fugit de la fata locului, a fost prins dupa cateva ore.

- Un politist de patrulare, in varsta de 30 de ani, a fost calcat de o masina, la intersectia strazilor Calea Orheiului cu Studentilor din Chisinau. Incidentul s-a petrecut in seara zilei de luni, 9 noiembrie.

- Accident grav la Briceni. Șoferița unui Mercedes a lovit mortal o femeie care iși ducea de lanț o vaca, pe marginea drumului.Incidentul a avut loc in aceasta seara, pe strada Carpișina spre direcția strazii Uzinelor din raionul Briceni.

- O femeie a fost lovita de o mașina, dupa ce un automobil ar fi pornit singur din parcare și a dat peste ea. Potrivit martorilor, cel mai probabil șoferul ar fi uitat sa traga frana. Incidentul a avut loc pe bulevardul Mircea cel Batran din sectorul Ciocana al Capitalei.