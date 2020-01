Stiri pe aceeasi tema

- Moldovenii se intorc acasa pentru a sarbatori Craciunul pe stil vechi. Imagini cu aglomeratia din vama au fost trimise redactiei Publika.md de catre un martor. Potrivit acestuia, aseara, in jurul orei 22.00, coada formata la punctul de trecere Albita era de circa 3 kilometri.

- VIZIUNE… Inginer electrotehnist, de meserie si consilier local de 8 ani, Gelu Simiuc este omul care poate schimba fata comunei Dumesti. Vitregita de investitii reale, care sa duca la o imbunatatire a calitatii vietii dumestenilor, comuna a ramas mult in urma. Gelu Simiuc spune ca stie ce are de facut,…

- Trafic aglomerat la punctele de trecere din țara. Zeci de mii de moldoveni, stabiliți peste hotare, aleg sa-și petreaca sarbatorile de iarna acasa. Numai în ultimele 24 de ore, la punctele de trecere de la noi au fost înregistrate peste 57.000 de traversari, 70 la suta dintre…

- Agenta Maria Butina a fost invitata luni de comisarul pentru drepturile omului al Rusiei, Tatiana Moskalkova, sa ii apere pe rusii incarcerati in strainatate, la prima sa aparitie publica de cand a fost deportata de autoritatile americane sub acuzatia de spionaj, transmite Reuters, potrivit News.ro.”Va…

- Moldovenii care muncesc peste hotare au transferat in țara aproape 100 de milioane de dolari in luna septembrie 2019, prin intermediul bancilor licențiate, potrivit BNM. Alte transferuri au vizat salariile in favoarea persoanelor fizice rezidente de la reprezentanțele nerezidenților din Moldova, transferurile…

- Responsabilitatea fața de fetița de 12 ani era mare. Ea sta la o cunoștința a parinților sai. Ana-Maria a fost cautata de echipaje de Investigații Criminale, agenți de poliție, jandarmi și voluntari. A fost gasita intr-o scara de bloc, sambata dimineața. Poate deznodamantul a fost unul fericit,…

- Incident socant la Brasov! O femeie, angajata unui salon de infrumusetare, a fost agresata fizic si verbal de un comisar sef de la Politia Transporturi. Camerele de supraveghere din salon au surprins intregul incident.

- Dupa exodul masiv de anii trecuti, cand mii de familii au plecat, cu tot cu copii, la munca in strainatate, lucrurile par sa se schimbe. Potrivit Inspectoratului Scolar Dambovita, numarul elevilor care au fost plecati si care au cerut reinscrierea in unitatile scolare din judet creste de la an la an.