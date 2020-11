Stiri pe aceeasi tema

- Fostul parlamentar PSD Cristian Rizea a fost arestat pentru o perioada de 18 zile la Chisinau, potrivit publicatiei deschide.md, citata de G4media.Ministerul Justiției a transmis miercuri in Republica Moldova o cerere de extradare pe numele lui Cristian Rizea, dupa ce presedintele Igor Dodon i-a retras…

- Ministerul Justitiei a cerut autoritatilor din Republica Moldova extradarea fostului deputat PSD Cristian Rizea, care are de executat in Romania o condamnare de 4 ani si 8 luni de inchisoare, informeaza G4media.Ministerul Justiției a transmis miercuri in Republica Moldova o noua cerere de extradare…

- Ministerul Justitiei din Romania cere autoritatilor din Republica Moldova sa-l extradeze pe fostul deputat Cristian Rizea. Fostul Parlamentat trebuie sa execute in Romania o pedeapsa de 4 ani si 8 luni inchisoare, scrie Agerpres. Potrivit unui comunicat al MJ, la data de 25 aprilie 2019, Ministerul…

- Ministerul Justitiei a anuntat ca a trimis, miercuri, o cerere autoritatilor din Republica Moldova avand ca obiect extradarea fostului deputat Cristian Rizea, care are de executat in Romania o condamnare de 4 ani si 8 luni inchisoare. Potrivit unui comunicat al MJ, la data de 25 aprilie…

- Condamnat in Romania pentru corupție, fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost reținut la Chișinau, la puțin timp dupa ce președintele moldovean Igor Dodon i-a retras cetațenia, scrie jurnal.md. Avocatul lui Cristian Rizea, Alexandru Morarescu, reclama ca fostul deputat este victima unui abuz. „L-au…

- Fugarul Cristian Rizea, fost deputat PSD, a fost reținut, la Chișinau, in urma cu puțin timp, și va fi expulzat in Romania, noteaza gandul.info . Actul de cetațenie a fostului deputat roman Cristian Rizea, care se ascunde de justiția romana in țara noastra, a fost anulat. Anunțul a fost facut de catre…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a regtras cetațenia moldoveneasca fostului deputat roman, Cristian Rizea. Fostul politician, condamnat definitiv in Romania la 4 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influența, este dat in urmarire internaționala de autoritațile romane.…

- Fostul deputat Cristian Rizea, condamnat la 4 ani și 8 luni de inchisoare, s-ar ascunde in Republica Moldova, unde a primit și cetațeania țarii, scrie Gandul.ro. Publicația susține ca printre cei care l-ar proteja pe Rizea ar fi Igor Dodon.In decembrie 2017, fostul deputat PSD Cristian Rizea…