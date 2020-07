Chişinău. Doi tineri, reţinuţi pentru comiterea a două omoruri Doi tineri, ambii in varsta de 22 de ani, unul originar din Chisinau, iar altul din Drochia, au fost retinuti pentru comiterea a doua omoruri in municipiul Chisinau. In cadrul audierilor, acestia si-au recunoscut vinovatia in totalitate, declarand cu lux de amanunte circumstantele in care au avut loc crimele. Potrivit lor, conflictul cu victimele s-ar fi iscat dupa ce banuitii au consumat bauturi alcoolice. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați, originari din Chișinau și Drochia, ar fi omorat doi barbați din cauza unor neințelegeri. Potrivit poliției, cele doua crime au avut loc in luna iunie in municipiul Chișinau, pe strada Mihail Sadoveanu, acolo unde au fost depistate cadavrele celor doi barbați, in varsta de 34 și 66 de ani.…

- Membrii unei grupari infracționale, specializata in furturi din locuințe pe teritoriul raionului Stefan Voda, au fost identificați și reținuți de polițiști. Este vorba despre doi tineri, cu virstele de 17 și 20 de ani, originari din același raion, anterior judecați pentru infractiuni similare. In rezultatul…

- CHIȘINAU, 16 iun – Sputnik. O femeie de 62 de ani a cazut in dimineața acestei zile intr-o fantana publica din localitatea Susleni, raionul Orhei. © Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAILa un pas de tragedie: O femeie a fost cat pe ce ce sa se inece intr-o fantana…

- Doi minori in varsta de 17 ani din Chișinau au fost reținuți de ofițeri, fiind banuiți de comiterea unui furt de bicicleta și trotineta, din scara unui bloc de locuit. Minorii nu sunt la prima abatere, anterior fiind documentați pentru infracțiuni analogice.

- Doi tineri din Chișinau și raionul Strașeni au fost reținuți de polițiști, fiind banuiți de furtul unei motorete.Motoreta a fost sustrasa din curtea unui bloc de pe strada Milano din Capitala.

- CHIȘINAU, 30 apr. – Sputnik. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, in ultimele 24 de ore, pompierii au stins peste 30 de focare de vegetație in mai multe raioane din țara. © Sputnik / Tatiana CebotariUn incendiu de vegetație a izbucnit astazi in orașul Florești - VideoUn…

- Doi politisti din Chisinau au fost retinuti marti, 21 aprilie, pentru trafic de influenta. Acestia sunt banuiti ca ar fi pretins 3.000 de euro de la niste persoane care figurau intr-un dosar penal privind circulatia ilegala a drogurilor, transmite serviciul de presa al Centrului National Anticoruptie.

- Doi tineri din orașul Chișinau, care administrau doua magazine online de comercializare a drogurilor, au fost reținuți de oamenii legii. Activitatea suspecților a fost documentata timp de o saptamana, timp in care polițiștii au facut mai multe cumparaturi de control de la ei, pentru a acumula probe.