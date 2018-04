Sambata se implinesc noua ani de la evenimentele din 7 aprilie 2009, cand zeci de mii de tineri, susținuți de opoziția de atunci, au ieșit in strada la un protest pașnic fața de fraudarea alegerilor parlamentare caștigate de Partidul Comunist. Protestele au degenerat in violențe, fiind devastate cladirile Președinției și Parlamentului. Zeci de tineri au fost reținuți și batuți in comisariatele de poliție, iar cel puțin o persoana a fost omorata in bataie de forțele de ordine, scrie Radio Chișinau.