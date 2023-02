Chisăliță: Aceasta este singura modalitate de a soluționa problema ”erorii” în legea ”Taxei de Solidaritate”! Avand in vedere ”eroarea” din legea ”Taxei de Solidaritate” și faptul ca nu se poate aplica nici o lege care sa produca efecte retroactive, singura modalitate de a mai aduce sumele conjuncturale obținute in anul 2022, in folosul romanilor, este folosirea ”voluntara” a acestor bani intr-un Proiect Național Social, susține Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligena. Conform acestuia, supraprofiturile care se produc in mod conjunctural trebuie sa se reintoarca parțial spre comunitatea care le-a generat. Nu este corect ca supraprofiturile sa ajunga doar in mana acționarilor (indiferent… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Dan Carbunaru a precizat ca nu poate comenta punctul de vedere al companiei private OMV Petrom referitor la faptul ca nu va plati taxa de solidaritate, insa a asigurat ca legislatia din Romania va fi respectata, indiferent de ce „entitate

- Nu austriecii ne-au facut rau ca nu ne-au vrut in Schengen, ci Guvernul care a dat Ordonanța pare ca face rau acestui popor. Nu putem acuza politicienii care au lucrat la Ordonanța privind taxa de solidaritate de rea voința, dar de ignoranța, cu siguranța. Nu, OMV nu va platit nicio taxa țarii noastre…

- Guvernul a aflat ca nu poate reduce pragul din cifra de afaceri de la care se aplica taxa, conform raspunsului Comisiei Europene, citat de Profit.ro . Bucureștiul așteapta lamuriri in privința modului in care se calculeaza cifra de afaceri. Comisia Europeana a transmis un prim raspuns la intrebarile…

- OMV nu trebuie sa plateasca taxa de solidaritate, transmite Comisia Europeana. Codurile CAEN, citate in Ordonanta de Urgenta, respecta activitatile prevazute in regulament, ar considera institutia, potrivit unor surse citate de Antena 3. OMV Petrom se afla intr-un conflict deschis cu autoritatile fiscale…

- Comisia Europeana a confirmat ca, potrivit regulamentului, compania austriaca OMV Petrom nu trebuie sa plateasca taxa de solidarate catre statul roman. Raspunsul a venit in urma cu putin timp si spune ca regulamentul a fost transpus corect. „Codurile CAEN citate in Ordonanta de Guvern respecta activitatile…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a consultat contractul de privatizare al Petrom și a constat cu stupoare ca, in timpul semnarii contractului de privatizare, nu exista Legea 555, cea in baza careia funcționeaza actualul contract. Aceasta a fost adoptata abia in anul 2004, la un an de la privatizare. „Deja am…

- Romgaz (SNG) estimeaza ca va plati o taxa de 906 mil. lei, taxa de solidaritate pe care Guvernul a implementat-o la finalul anului 2022 printr-o ordonanta de urgenta si care taxeaza profiturile exceptionale ale companiilor de petrol și gaze. Astfel potrivit bugetului de venituri si cheltuieli al…

- Intre 18 și 21 noiembrie 2022, la Mediaș, se va desfașura primul exercițiu de „blackout”, scenariul fiind acela ca anumite zone din Romania ar ramane trei zile fara gaze și energie electrica, anunța Antena3. Potrivit sursei citate, Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta, a explicat…