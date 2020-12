Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Cluj l-a condamnat definitiv, miercuri, 2 decembrie, pe primarul orasului Simleul Silvaniei, Septimiu Turcas, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu. Curtea a mentinut practic decizia din prima instanta. Edilul urmeaza sa fie eliberat din functie. Acesta este…

- Judecat imediat, vineri, incupatul s-a aparat, potrivit rezumatului audierii, publicat de catre cotidianul Nice-Matin, spunand ca a fost o "gluma", cu scopul de a atrage atentia unei liceene. Acest tanar, laureat al unui Bacalaureat profesional si care a iesit din sistemul scolar, a aflat de pe o retea…

- Un tanar in varsta de 19 ani, fara cazier, a fost condamnat la 18 luni de inchisoare - cu executarea -, dupa ce a amenintat pe retele de socializare un profesor cu ”moartea, la fel ca Samuel Paty”, referindu-se la profesorul de istorie-geografie decapitat in octombie in Val d'Oise, a anuntat sambata…

- Un barbat de 33 de ani din Abrud, care timp de aproape trei luni a terorizat asistentele și medicii Spitalului din Abrud, a fost condamnat la inchisoare cu exectuare. Mai exact, barbatul a amenințat cu moartea personalul medical, ca ii va incendia și ca se va duce și va da foc locuinței unuia dintre…

- Fostul președinte al Camerei de Comerț și Industrie Mihail Vlasov a fost condamnat definitiv, marți, de judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție la 8 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat...

- Fostul viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei si fost presedinte al Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu, a fost condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare pentru trafic de influenta. El s-a predat, joi, la sediul IPJ Dambovita.

- Fostul director al Casei de Asigurari de Sanatate Constanta, Dragos Poteleanu, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare, luni, pentru luare de mita in forma continuata. In prima instanta acesta a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare.

- Un barbat in varsta de 23 de ani a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru ca l-a amenintat cu moartea pe presedintele clubului Olympique Marseille, Jacques-Henri Eyraud, pe Twitter, in ianuarie, relateaza AFP, potrivit news.ro.Sentinta a fost pronuntata de tribunalul corectional…