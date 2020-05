Stiri pe aceeasi tema

- Printre multele proiecte inițiate de curand la Royal Hospital, spitalul, prin bunavoința managementului unitații spitalicești și a echipei medicale de chirurgi excepționali, se ocupa și de cazuri sociale, ale unor oameni care nu iși pot permite accesul la operații salvatoare de viața, intr-un spital…

- Mai mult de o treime din numarul cazurilor confirmate de coronavirus in judetul Giurgiu s-au vindecat si aproape un sfert din cazurile inregistrate in judet sunt cadre medicale potrivit Agerpres. "De la inceputul epidemiei de coronavirus in judetul Giurgiu au fost inregistrate 221 de cazuri, dintre…

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a anunțat ca joi, 23 aprilie 2020, in ședința de Plen a Camerei Deputaților desfașurata in sistem online, impreuna cu parlamentarii din Grupul PSD, a votat adoptarea unor proiecte legislative care au ca scop protejarea și sprijinirea economiei, a populației…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica in Romania, numarul persoanelor decedate a ajuns la 400. Cazul cu numarul 398 este al unui barbat de 41 de ani, domiciliat in județul Ialomița. Oficialii de la București susțin in comunicarea publica faptul ca acesta nu avea alte probleme medicale. A murit…

- Alți patru pacienți au fost confirmați cu COVID-19, in urma analizelor efectuate, duminica, 05.04.2020, in cadrul Laboratorului Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba. Este vorba despre doua femei, in varsta de 61 și 48 de ani, respectiv de doi barbați, in varsta de 56 și 62 de ani. Pacientul in varsta…

- Clubul Espanol Barcelona a anuntat, vineri, ca pune la dispozitia autoritatilor stadionul si baza sa sportiva, in cazul in care este nevoie de statiu pentru necesitatile medicale si logistice in lupta impotriva coronavirusului, anunța news.ro.Atat baza sportiva cat si stadionul au diverse…

- Din primele informatii este vorba despre un tanar in varsta de 22 de ani care s-a internat in jurul datei de 21 martie pe Sectia de Chirurgie cu abdomen acut. Ulteriror, acesta a fost transferat pe ATI. Medicii de aici au suspiciuni vis-a-vis de acest pacient din moment ce si-au recoltat probe de sange…

- De 20 de ani in sprijinul mamicilor care au copii cu probleme de sanatate, Monica Sofron este nu doar un nume cunoscut in acest domeniu sensibil, ci și omul cel mai cautat de cei copleșiți de astfel de necazuri. Ea insași a pierdut un copil in lupta cu boala și așa a aparut Asociația umanitara ”Codrin…