- Un medic chirurg de la Spitalul Județean din Bacau se afla in aceste momente la Terapie Intensiva, dupa ce a fost confirmat zilele trecute cu coronavirus. Ziarul de Bacau scrie ca medicul s-a tratat inițial acasa, iar cand a vazut ca starea de sanatate nu se imbunatațește a mers la spital.Managerul…

- Doctorul Daniel Ceuca, medic primar chirurgie și ortopedie pediatrica la Spitalul Județean de Urgența Bacau, este internat in stare grava, la ATI. El s-a prezentat in urma cu 3 zile la Urgențe, iar testele au aratat ca este infectat cu COVID-19. Dr.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- 5.136 de romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.885 in Italia, 561 in Spania, 115 in Franța, 2.275 in Germania, 125 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 105 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elveția, 2 […]…

- Soția viceprimarului municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a fost confirmata pozitiv cu coronavirus. Deși testul viceprimarului este negativ, acesta a decis sa se autoizoleze la domiciliu. Dan Tarcea a declarat...

- Spitalul Județean de Urgența Bacau nu se afla printre cele 25 de unitați sanitare din Romania care au depus cereri pentru decontarea din fonduri europene a cheltuielilor cu aparatura, necesara in pandemia COVID-19, se afirma intr-un comunicat al PNL... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat in varsta de 62 de ani infectat cu COVID-19 si care suferea si de alte afectiuni medicale a murit, sambata dimineata, la sectia ATI de la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti. Pacientul fusese internat pe 5 mai in spital, iar in ultimele zile a fost in stare grava, fiind ventilat mecanic.

- Un nou deces COVID-19 la Racari. Decesul a fost inregistrat in noaptea de sambata spre duminica, la Sectia de Terapie Intensiva din cadrul Sectiei Speciale COVID-19 de la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste. Este vorba despre o femeie in varsta de 61 de ani, care a fost internata in data de 17 aprilie,…

- CORONAVIRUS ROMANIA. Raed Arafat a declarat, luni, la Antena 3, ca nu se poate spune acum ce masuri de relaxare se vor lua dupa data de 15 mai. “Nu putem astazi cand suntem inca in aprilie sa spunem ca pe 15 mai vor fi luate cutare masuri. Sunt unele deziderate pe care nu trebuie sa le transformam…