Chirurg celebru din Timișoara, reținut în flagrant de DGA Unul dintre cei mai cunoscuți chirurgi din Timițoara, specializat in intervenții cardiovasculare, a fost reținut dupa ce a fost prins in flagrant de ofițerii Direcției Generale Anticorupție luand mita. Conform unor surse DGA, Marian Gașpar ar fi cerut 1.000 de euro pentru o operație. Ofițerii DGA l-au prins in flagrant pe medic, in timp ce […] The post Chirurg celebru din Timișoara, reținut in flagrant de DGA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

