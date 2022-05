Stiri pe aceeasi tema

- ”Vom avea o strategie a resurselor minerale. Ieri am avut o prima discutie cu companiile din domeniu, cu institutele de cercetare, cu ANRM, cu Ministerul Economiei si ma astept ca in urmatoarele saptamani sa actualizam strategia pe resurse minerale, de asemenea sa venim cu normele de aplicare a…

- Rusia incearca sa impiedica susținerea oferita de țarile europene statului ucrainean, prin intermediul șantajului energetic. Gazul rusesc a fost folosit dintotdeauna de catre regimul dictatorial de la Moscova drept punte catre politicile europene, metoda prin care Rusia putea influența deciziile luate…

- În ultima perioada, prețurile la combustibil au crescut considerabil, atingând cote maxime. Dupa o lunga perioada de scumpiri, benzina COR 95 înregistreaza o ușoara ieftinire, potrivit Realitatea.md. „Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica (ANRE)…

- Prețurile la carburanții premium trec de 8 lei pe litru, la Alba Iulia. Cat costa benzina și motorina la stațiile din oraș Mai mulți cititori Alba24 au semnalat miercuri cozi la benzinariile din Alba Iulia, dupa ce oamenii au auzit ca prețul va crește in urmatoarele zile la peste 9 lei. Potrivit aplicației…

- In urmatoarele doua saptamani, vremea se va raci in Transilvania. Meteorologii anunța temperaturi foarte scazute pentru prima parte a lunii martie.Vremea se va raci in urmatoarele doua saptamani (28 februarie - 13 martie) iar precipitatiile, slabe cantitativ, isi vor face simtita prezenta in unele regiuni…

- De Ziua Memoriei și Recunoștinței, la data de 2 martie curent, în mai multe localitați din țara vor fi organizate activitați de comemorare a eroilor cazuți în conflictul armat din 1992 pentru apararea integritații și independenței Republicii Moldova. O hotarâre în acest sens…

- Anunțul ministrului Spinu ca tariful pentru consumatorii finali la energia electrica ar putea trece de 3 lei per kWh a starnit comentariile fostului premier, Ion Chicu. „Cu cat mai mari prețurile la carburanți, gaz sau energie electrica, cu atat mai multe sute de milioane de lei poate cheltui PAS-ul…

- In ultima perioada, Mihai Traistariu a avut probleme financiare, din cauza pandemiei, care i-a dat planurile peste cap. Artistul se gandește sa paraseasca Romania, din cauza sumelor mari pe care le are de platit la utilitați. „M-am plans acum o luna de o factura de 2.380 de lei. Am o școala de muzica…