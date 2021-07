Incendiu devastator: fabrică mistuită de flăcări - cel puțin 43 de morți, zeci de răniți și dispăruți - FOTO

Numarul persoanelor care se aflau in cladirea in flacari era necunoscut, iar familiile adunate in apropiere spuneau ca se tem ca bilantul ar putea fi cu mult mai… [citeste mai departe]