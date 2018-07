Chiron, Micul Înțelept și Vindecătorul, intră în retrogradare. Cum îți influențează zodia Chiron, considerat in astrologie ca fiind Micul Ințelept sau Vindecatorul ranit, ca urmare a faptului ca iși folosește propria energie și durere pentru a ajuta, va intra in retrogradare incepand cu data de 6 iulie 2018. Chiron este o planeta de tip asteroid care are o mișcare greoaie, mai exact aceasta schimba semnul zodiacal o data la aproximativ 7 ani. Astfel, in data de 17 aprilie 2018, Chiron a intrat in zodia Berbec , unde va sta pana in anul 2025, cand va intra in zodia Taur. Din 6 iulie va intra in mers retrograd prin același semn al Berbecului pana in data de 6 decembrie, cand va intra… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

