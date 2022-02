”Impaiat” la conducerea Consiliului Concurenței și daca la guvernare va veni alianța boșimanilor africani cu cea a eschimoșilor blonzi, Bogdan Chirițoiu a simțit ca este ”momentul operativ” sa se afirme public. Totul dupa ce ani de zile nimic nu l-a putut scoate pe ”nemuritorul” Chirițoiu din starea de ”il dolce far niente” in care se […] The post Chirițoiu, stai jos! Nota 2! first appeared on Ziarul National .