- Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, spune ca șoferii au tot dreptul sa fie nemulțumiți de creșterea prețurilor carburaților, dar menționeaza ca majorarile nu depașeșc media UE.

- Anunțul a fost facut marți, 14 iunie, de presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. Potrivit acestuia, cresterea pretului la gaze a antrenat cresterea pretului și la electricitate, informeaza Agerpres.”Acum avem un razboi la granita noastra de est. Avem o criza serioasa din punct de vedere…

- Nu e singura cauza, dar principala cauza a creșterii de prețuri in Romania este razboiul Rusiei in Ucraina, un aspect care nu e suficient de mult explicat opiniei publice, a precizat marți Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Potrivit acestuia, cata vreme Europa nu se va decupla energetic…

- Guvernul a analizat miercuri, in prima lectura, proiectul de ordonanta privind combaterea speculei, act normativ prin care statul va putea interveni in situatii exceptionale, cand sunt distorsiuni pe piata, pentru a limita cresteri de pret excesive, potrivit presedintelui Consiliului Concurentei, Bogdan…

- Consiliul Concurentei: Ancheta privind scumpirea brusca a carburanților Foto: Adriana Tudose / RRA. Consiliul Concurenței are în continuare în derulare ancheta privind scumpirea brusca a carburanților în data de 9 martie, când mii de români au stat la coada în…

- Dai in Chirițoiu, țipa Bușoi! Aceasta este o prima concluzie a ”loviturii” de ieri, cea in care anunțam ca ”Aspen schimba PROSTANACUL”! Și in cadrul careia publicam lista completa a membrilor atotinfluentului Institut Aspen Romania. Printre care, la loc de cinste se afla, alaturi de președintele Consiliului…

- Consiliul Concurentei a recomandat Guvernului ca o eventuala plafonare a preturilor la energie sa fie la un nivel cat mai ridicat, fara compensare, iar ajutoarele sa fie directionate catre consumatorii cei mai vulnerabili, a afirmat, miercuri, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei,…

