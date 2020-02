Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta reprezentantilor Romaniei in forurile de conducere ale ACER constituie o asigurare suplimentara asupra tratamentului echitabil aplicat Romaniei in procesul sau de integrare in piata interna europeana de energie, a declarat, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei…

- ANRE recomada consumatorilor casnici sa fie foarte atenti la valoarea totala a facturii promise si sa analizeze ofertele mai multor furnizori, inainte sa semneze contracte, in contextul in cae doresc sa treaca din piata reglementata in piata concurentiala sau pentru a prelungi valabilitatea contractului…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului al Ungariei, Peter Szijjarto, a anuntat marti, 4 februarie, la Chisinau, ca Ministerul de Externe de la Budapesta va delega in Republica Moldova „doi diplomati cu mare experienta” ca acestia „sa fie de ajutor in treburile pe care le efectueaza Guvernul Republicii…

- Noua generație Toyota Supra a fost prezentata oficial la inceputul anului trecut, iar pe piața europeana a sosit inițial doar in versiunea de top echipata cu un motor de 3.0 litri cu șase cilindri in linie. Constructorul japonez a anunțat insa ca, incepand din luna martie, GR Supra va putea fi achiziționata…

- Piata energiei electrice din Romania, liberalizata pana la sfarsitul anului Foto: radioiasi.ro. Piata energiei electrice din România va fi liberalizata pâna la sfârsitul anului, astfel încât de la 1 ianuarie 2021 sa nu mai existe nici un element de control al statului…

- Procesul de integrare a Balcanilor Occidentali in Uniunea Europeana trebuie sa fie accelerat, a apreciat vineri comisarul european desemnat pentru extindere si politica de vecinatate, Oliver Varhelyi, care a promis ca se va concentra pe o propunere de lansare a negocierilor de aderare cu Albania si…