Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru ocuparea funcției de membru în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom în locul lui Sevil Shhaideh va fi Niculae Havrileț, potrivit informațiilor HotNews.ro. Acesta este în prezent și secretar de stat în…

- Compania Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat ca, pe 23 decembrie, Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a transmis societatii decizia potrivit careia societatea are obligatia sa vanda pe piata reglementata, in perioada…

- Nivelul radiațiilor emise de antenele de pe Casa Presei este principalul motiv pentru care angajații Consiliului Concurenței primesc spor pentru condiții de munca vatamatoare, a declarat pentru HotNews.ro Bogdan Chirițoiu, președintele autoritații de concurența. Și angajații agenției de presa Agerpres,…

- Niculae Havrilet, fost presedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), a renuntat la mandatul de administrator la Romgaz, acesta fiind desemnat recent in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, potrivit news.ro."In…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a elaborat doua proiecte de ordin care prevede liberalizarea totala a pieței de energiei electrica de la 1 ianuarie 2021 și nu incepand cu 1 iulie 2021, anunța MEDIAFAX.ANRE poate obliga Hidroelectrica și Nuclearelectrica sa…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) este pregatita sa implementeze orice masura tranzitorie care va fi luata de Guvern dupa abrogarea prevederilor din sectorul energetic ale OUG 114, a declarat miercuri seara vicepresedintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege. "Sper…

- Ministrul Transporturilor spune ca CFR Marfa va continua sa funcționeze, deși trebuie sa returneze un ajutor de stat ilegal. Directorul companiei și-a dat demisia Incetarea activitatii CFR Marfa, o societate strategica pentru economia romaneasca, nu este luata in calcul si sunt sigur ca situatia, desi…

- Incetarea activitatii CFR Marfa, o societate strategica pentru economia romaneasca, nu este luata in calcul si sunt sigur ca situatia, desi va fi grea, isi va gasi o rezolvare, sustine ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. Potrivit unui comunicat al ministerului…