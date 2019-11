Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a afirmat pentru AGERPRES ca postul de membru in Consiliul de Administratie al ACER, pentru care a fost ales vineri de Consiliul UE, se completeaza foarte bine cu activitatea sa in cadrul autoritatii romane de concurenta. "Este o onoare ca am fost propus de Romania si am fost sustinut de mai multe state membre si am iesit pe locul doi si in felul acesta avem o pozitie de membru plin in Consiliul de Administratie pentru o perioada de patru ani", a aratat el. Potrivit lui Chiritoiu, ACER este un model nou de agentie, cu o guvernanta imbunatatita.…