- Plafonarea preturilor nu este suficienta pentru a rezolva criza de pe piata RCA si este nevoie de un pachet de mai multe masuri pentru a fi siguri ca, dupa sase luni, nu vor mai exista aceleasi probleme, a afirmat, pentru Agerpres, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.

- Un șofer cu varsta intre 31-40 de ani care are o mașina cu o capacitate cilindrica intre 1601-1800 cmc și aflat in clasa B0 ar urma sa plateasca maxim 1045 de lei pentru o asigurare RCA pe 6 luni, potrivit unui proiect de plafonare a prețurilor RCA, lansat vineri in consultare publica de Ministerul…

- ASF propune plafonarea tarifelor RCA pentru șase luni. Solicitarea, adresata Ministerului Finanțelor Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) propune plafonarea tarifelor RCA timp de șase luni. Propunerea a fost inaintata Ministerului Finanțelor. “In urma analizelor realizate cu privire la evoluția…

- Fostul premier Florin Cițu crede ca reglementarea și plafonarea tarifelor nu rezolva problema prețurilor.”Reglementare, plafonare, toate aceste interventii nu rezolva problema preturilor, nu rezolva nimic. Ascund, iti bagi gunoiul sub pres, asta faci, dar asta nu inseamna ca gunoiul a disparut. Iti…

- "Soluțiile vin de la Guvern, acolo e ANRE. Cand vom avea soluții, vom spune. Partidele nu vin cu propuneri, Guvernul vine cu soluții in coaliție. Maine este intalnirea la Guvern.A mai fost discuția cu plafonarea la alimente, asta vara toata lumea plangea de mila producatorilor romani, care aruncau produse.…

- “Le-am cerut si celor de la PSD sa faca acelasi lucru: haideti sa vorbim in coalitie intai, sa gasim solutiile in coalitie, nu sa aruncam in spatiul public tot felul de teme – plafonarea preturilor la alimente – ca apoi sa vedem daca se poate sau nu se poate. Trebuie sa ne gandim foarte clar daca vrem…