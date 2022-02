Chiriţoiu: Plafonarea tarifelor RCA nu este suficientă pentru rezolvarea problemelor Plafonarea preturilor nu este suficienta pentru a rezolva criza de pe piata RCA si este nevoie de un pachet de mai multe masuri pentru a fi siguri ca, dupa sase luni, nu vor mai exista aceleasi probleme, este de parere Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. “Pe piata RCA exista probleme, dar nu de ieri de azi. Exista un proiect de lege in Parlament si un proiect de ordonanta la Ministerul de Finante, deci problemele le stim. Toate variantele sunt pe masa, dar trebuie sa gasim o formula prin care sa ne asiguram ca peste sase luni lucrurile se vor imbunatati si nu cred ca avem o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plafonarea preturilor nu este suficienta pentru a rezolva criza de pe piata RCA si este nevoie de un pachet de mai multe masuri pentru a fi siguri ca, dupa sase luni, nu vor mai exista aceleasi probleme, a afirmat, pentru Agerpres, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.

- Plafonarea preturilor nu este suficienta pentru a rezolva criza de pe piata RCA si este nevoie de un pachet de mai multe masuri pentru a fi siguri ca, dupa sase luni, nu vor mai exista aceleasi probleme, a afirmat, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, citat de Agerpres.…

- Fostul șef de la Ministerul de Finanțe din Guvernul PSD condus de catre Viorica Dancila a fost zarit, recent, la Parlament, la aceeași masa – a discuțiilor – alaturi de George Simion și Claudiu Tarziu, cei doi președinți ai Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR). De altfel, dezbaterea la care a participat…

- "Soluțiile vin de la Guvern, acolo e ANRE. Cand vom avea soluții, vom spune. Partidele nu vin cu propuneri, Guvernul vine cu soluții in coaliție. Maine este intalnirea la Guvern.A mai fost discuția cu plafonarea la alimente, asta vara toata lumea plangea de mila producatorilor romani, care aruncau produse.…

- Aproximativ 2900 de beneficiari sunt înca neplatiți în Masura 2, cu o suma de 570 milioane de lei, a declarat miercuri ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu. Acesta a spus ca Guvernul va adopta în curând o ordonanța de urgența care va permite crearea cadrului…

- Ordonanța va produce efecte incepand cu data de 1 februarie și pana la 31 martie, iar impactul bugetar va fi de 3 miliarde de lei. A fost modificat, astfel, la energie electrica prețul maxim plafonat va fi de 0,80 lei/kWh, in scadere de la 1 leu - cat era in schema precdenta. Pentru gaze naturale, prețul…

- Ministrul Fondurilor Europene, Dan Vilceanu, a anunțat vineri ca Romania a indeplinit 6 obiective din cadrul PNRR. „Pana la finalul anului, mai sunt 21 de jaloane, dar le vom indeplini fara emoții”, a precizat Vilceanu. Guvernul a aprobat vineri ordonanța care stabilește modul in care pot fi cheltuiți…

- „PNL este in Parlament. Vom fi aici pana cand trebuie sa votam acest buget, dar el trebuie sa vina. Inca nu am vazut acest buget. Nu am vazut nicio varianta de buget. Cand o sa avem o varianta prezentata de Ministerul de Finante, atunci vom putea sa discutam pe bugetAcum nu stiu de ce ne grabim, sunt…