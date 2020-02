Stiri pe aceeasi tema

- ​Doua mari lucruri se întâmpla anul acesta în industria telecom: Unul din cei patru mari operatori vrea sa iasa din piața și al doilea este lictația pentru noile frecvente pentru servicii 5G, a declarat marți Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Și eu aș vrea sa…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a derulat aproximativ 4.000 de controale pe piata serviciilor de comunicatii electronice si de servicii postale in anul 2019 si a aplicat amenzi de peste 2,5 milioane lei.

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare a crescut volumul de date (MB/GB) ce pot fi consumate in roaming in UE/SEE (Uniunea Europeana plus Norvegia, Islanda si Liechtenstein), fara aplicarea unor taxe…

- FOTO – Arhiva ANCOM a venit, pe final de an, cu planul de masuri pentru 2020. Intre prioritați se numara și implementarea noii tehnologii 5G. E un proces anevoios, scrie Playtech. ANCOM – Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații – a pus in consultare publica planul de…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat un on-line dedicat utilizatorilor de telefonie mobila din Romania, numit aisemnal.ro. Acesta ofera o harta interactiva care dezvaluie calitatea semnalului din toata Romania pe cele patru retele de telefonie mobila.…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, vineri, ca veniturile totale din comunicatii electronice au ramas constante in prima jumatatea a acestui an, iar piata din Romania se mentine la venituri de 8,1 miliarde lei (1,7 miliarde euro), anunța news.ro.”Piata…

- Mai mult de jumatate (55%) dintre conexiunile la Internet mobil inregistrate in Romania, la jumatatea anului 2019, sunt 4G, iar doua treimi dintre utilizatori nu isi limiteaza navigarea pe internetul mobil, arata datele statistice publicate, marti, de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare…

