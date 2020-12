Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat, cu ocazia vizitei la centrul organizat la Romexpo, unde romanii vor fi imunizați impotriva virusului Sars-Cov-2, ca Romania va primi un milion de doze de vaccin. ”Astazi a fost aprobata strategia de vaccinare impotriva noului coronavirus, o campanie de vaccinare care va…

- Portughezii fabrica maști ultratehnologizate, care nu doar protejeaza de coronavirus, ci masoara umiditatea, saturația de oxigen. De asemenea, monitorizeaza ritmul de respirație al utilizatorului și chiar identifica modificari de la standardele de protecție, potrivit stiri.tvr.ro. Toate aceste funcții…

- De ce nu au fost inghețate prețurile la inceputul pandemiei. Chirițoiu: ”Ar fi dus la o catastrofa, cu lipsa de alimente si cozi, ca in comunism” La inceputul pandemiei a existat un pericol real ca preturile sa fie inghetate, insa acest lucru ar fi dus la o catastrofa si la aparitia unei…

- Comandantul Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino”, colonel doctor Florin Oancea, a declarat ca in prezent se fac teste in cadrul Institutului la vaccinul gripal, iar daca acestea vor fi reusite si produsul va fi unul sigur, atunci anul viitor se va putea iesi pe…

- Primul lot de vaccinuri va ajunge probabil in Ungaria la sfarsitul lui decembrie sau inceputul lui ianuarie anul viitor, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul national de radio, preluat de Reuters, potrivit Agerpres.Orban a aratat ca Ungaria discuta despre vaccinuri cu China si…

- Intrebat cand va putea fi disponibil un vaccin impotriva noului coronavirus, Klaus Iohannis a explicat ca "exista semnale ca pana la sfarsitul anului sau la inceputul anului viitor va exista un vaccin sau unii spun ca vor exista mai multe tipuri de vaccin"."Inca nu exista vaccin care are…

- Dr. Robert Redfield, directorul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, a declarat, miercuri, ca este puțin probabil ca un vaccin impotriva COVID-19 sa fie disponibil, pe scara larga, mai devreme de sfarșitul verii viitoare, informeaza CNN.Redfield a declarat ca un vaccin anti-coronavirus…

- Obtinerea unui vaccin impotriva COVID-19 care sa fie disponibil pana la sfarsitul anului este in continuare posibila, a declarat joi grupul farmaceutic britanic AstraZeneca, in pofida pauzei anuntate in studiile clinice ale vaccinului sau experimental, dezvoltat impreuna cu Universitatea Oxford,…