Ministerul Finantelor a publicat saptamana trecuta pe site-ul sau proiectul de ordonanta de urgenta ce vizeaza decontarea directa obligatorie intre asiguratorii de RCA. Serviciul de asigurare de decontare directa garanteaza persoanei prejudiciate posibilitatea de a se adresa asiguratorului la care aceasta are incheiata asigurarea RCA in vederea recuperarii prejudiciului, urmand ca acesta sa recupereze in totalitate sau in parte sumele achitate de la asiguratorul RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului. Consiliul Concurentei precizeaza ca va lucra in continuare cu Autoritatea de Supraveghere…