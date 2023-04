Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Boruga a devenit viral dupa ce a combinat mai multe limbi in discursul ținut in fața jucatorilor sai din Arabia Saudita, iar antrenorul grupei U15 a clubului Ohod Al Medina a explicat acum momentul din vestiar.

- Daniel Boruga, antrenorul formației saudite Ohod Al Medina, devenit celebru dupa discursul hilar ținut in vestiarul echipei, a oferit o prima reacție. Tehnicianul a spus ca toata situația il amuza, menționand ca a folosit acel tip de limbaj pentru ca indicațiile sa ajunga mai repede la jucatori. Daniel…

- Daniel Boruga, antrenorul devenit "celebru" pentru halucinantul sau discurs in limbile gimnastica, romana și engleza, nu a fost examinat de FRF la acest capitol, in cadrul cursului in urma caruia a obținut Licența A Clipul video cu antrenorul roman Daniel Boruga dand indicații de-a valma in limba romana…

- Ilie Dumitrescu (54 de ani), fostul mare jucator al echipei naționale, a venit cu o ironie, dupa ce antrenorul roman Daniel Boruga a fost protagonistul unor momente hilare in vestiarul echipei Ohod Al Medina, din liga a doua din Arabia Saudita. Fostul mare fotbalist al Stelei a spus ca discursul tehnicianului…

- Antrenorul roman Daniel Boruga a fost protagonistul unor momente hilare in vestiarul echipei Ohod Al Medina, din liga a doua din Arabia Saudita, la care joaca si Alexandru Rauta (ex-Dinamo). La finalul unei partide ale echipei de tineret, Boruga a tinut un discurs in fata jucatorilor si a combinat cuvinte…

- Antrenorul Daniel Boruga a oferit momente incredibile in vestiarul echipei Ohod Al Medina, din liga a doua din Arabia Saudita, la care joaca și romanul Alexandru Rauța. La finalul unei partide ale echipei de tineret, Boruga, care face parte și din staff-ul primei echipe, unde antrenor este a ținut…

- Razvan Lucescu (54 de ani), antrenorul lui PAOK, a atacat violent arbitrajul cand s-au luat decizii impotriva echipei sale, dar l-a laudat la ultima etapa, cand ambele goluri ale victoriei „vulturilor”, 2-1 in derby-ul cu Aris, au venit dupa decizii ale asistentului video. Antrenorul roman e in plin…

- Antrenorul roman Cosmin Contra a debutat o victorie pe banca tehnica a echipei Damac FC, 3-1 in deplasare cu Al-Tai, echipa pregatita de alt roman, Mirel Radoi, sambata, in etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Arabiei Saudite, scrie Agerpres.Gazdele au deschis scorul prin Mohammed Harzan (33),…