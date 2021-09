Stiri pe aceeasi tema

- Pretul mediu al chiriilor din Capitala a ȋnceput sa creasca, ȋn trimestrul trei al anului 2021, dupa mai bine de un an si jumatate de scadere constanta, cauzata de pandemie. Astfel, un apartament de doua camere se ȋnchiriaza, ȋn medie, cu 320 euro, fata de 410 euro in urma cu doi ani, iar unul cu…

- De la inceputul pandemiei, pina pe 1 iulie curent, moldovenii au cheltuit circa 441 milioane de lei, echivalentul a peste 20 milioane euro, pe testele Real Time PCR pentru diagnosticarea Covid-19, efectuate la instituțiile medicale private, informeaza CURENTUL. Solicitați de reporterul nostru, reprezentanții…

- La Seul vor fi impuse cele mai drastice restrictii pe care le-a cunoscut capitala sud-coreeana de la inceputul pandemiei. Guvernul a avertizat cu privire la cresterea numarului de cazuri de coronavirus.

- Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime din Rusia, gazda a unor meciuri de fotbal de la EURO 2020, a inregistrat sambata cel mai mare bilant zilnic al deceselor cauzate de noul coronavirus in aceasta tara de la inceputul pandemiei de COVID-19, informeaza AFP. Conform statisticilor oficiale, fosta…