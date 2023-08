Stiri pe aceeasi tema

- Oferta totala de apartamente disponibile pentru inchiriere este in creștere, iar chiriile continua sa se scumpeasca, reiese dintr-o analiza Imobiliare.ro. Cele mai multe apartamente disponibile la inchiriere au 2 camere.Portalul imobiliar prezinta cinci caracteristici ale segmentului de inchirieri…

- Consilierii locali din municipiul Campia Turzii au aprobat in cadrul ședinței de miercuri, 30 august 2023, doua proiecte de hotarare prin care se vand doua apartamente din blocurile ANL. Primul imobil, situat pe strada Gheorghe Barițiu nr.38, are aproximativ 40 de mp și se vinde actualilor chiriași…

- In perspectiva noului an universitar, studenții iși cauta deja locuințe in marile centre universitare. Insa chiriile au crescut, așa ca sunt utile cateva ponturi pentru a gasi o locuința buna.

- Au mai ramas doar cateva saptamani pana la inceperea noului an universitar, iar studenții incep deja sa iși caute cazare. Proporietarii au crescut prețurile apartamentelor și garsonierelor care sunt situate in orașele universitare. Cați bani trebuie sa scoți din buzunar ca sa inchiriezi o locuința in…

- Piața chiriilor va intra intr-o perioada extrem de dinamica, lunile august și septembrie fiind printre cele mai active din an, in condițiile in care elevi, studenți și chiar muncitori noi iși cauta un apartament pe care sa-l inchirieze.

- www.clubulcopiilor.ro Orașele cu cele mai mici prețuri de intrare la ștrand Rezultatele sunt foarte interesante și arata ca cel mai mic tarif de intrare la un ștrand din Romania este de doar 5 lei pentru adulți in Drobeta-Turnu Severin, la ștrandul municipal din cartierul Schela Cladovei. Mai mult,…

- Vești bune pentru cei care sunt in cautarea unui loc de munca! Agenția Județeana pentru ocuparea Forței de Munca Dambovița anunța ca, in aceasta saptamana, sunt disponibile peste 600 locuri de munca disponibile. Cele mai multe posturi vacante, 549, sunt pentru persoanele calificate in diverse meserii.…

- Preturile locuintelor din Uniunea Europeana au scazut cu 0,7% in primul trimestru din 2023, comparativ cu trimestrul patru din 2022, dar chiriile au crescut cu 0,9%, conform datelor publicate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Este a doua scadere trimestriala consecutiva a preturilor…