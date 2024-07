Chiriile au crescut cu în luna iunie 2024, față de anul trecut Au crescut chiriile Chiriile au crescut cu 13% in luna iunie 2024, fața de 2023, dar au ramas similare cu cele din luna mai a acestui an, se arata intr-o analiza realizata de Storia , platforma de imobiliare lansata de OLX. De asemenea, interacțiunile intre chiriași și proprietari sau agenți/dezvoltatori au crescut cu 17% comparativ cu luna iunie a anului anterior (iunie 2024 vs. iunie 2023). Prețurile solicitate pe Storia pentru chiriile din cele 10 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platforma, au inregistrat o creștere de 13% de la un an la altul (iunie 2024 vs. iunie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

