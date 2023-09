Stiri pe aceeasi tema

- Chiriile solicitate pentru apartamentele din cele mai mari șase orașe ale țarii au continuat sa se majoreze in luna septembrie. Un avans semnificativ s-a inregistrat in Capitala, prețurile ajungandu-le din urma pe cele din Cluj-Napoca, oraș considerat pana acum cel mai scump.Potrivit analizei facute…

- Deși prețurile chiriilor au crescut de la inceputul acestui an și pana in prezent, tendința urmand sa continue odata cu revenirea studenților la cursuri. Timișoara ramane unul dintre cele mai accesibile mari orașe din Romania.

- Concerte si recitaluri din cadrul programului festivalului care are loc la Bucuresti vor bucura publicul din Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Sibiu, Bacau si Lugoj si le vor da ocazia sa asculte muzicieni ai celor mai prestigioase orchestre simfonice si de camera din intreaga lume.

- In ciuda costului crescut al vacanței, unii iși pun speranțele in oferte ieftine de la hoteluri de cinci stele, scrie publicația austriaca Der Standard. Pentru a afla unde calatorii pot gasi oferte de lux la prețuri accesibile in Europa, o companie de turism online a analizat 60 de orașe pentru…

- Continue reading Analiza imobiliara: Cluj-Napoca, in topul celor mai scumpe orașe din țara pe piața apartamentelor in Trimestrul II. Fața de acum doi ani, prețurile cerute sunt cu 30% mai mari at Info real.

- Chiriile continua sa creasca. Diferențele fața de anul trecut se situeaza intre 8% in Timișoara și 22% in Constanța. Timișoara ramane cel mai accesibil oraș pe toate cele trei categorii de apartamente, in timp ce cele mai sumpe chirii pot fi gasite in Capitala și Cluj-Napoca. Chiria medie pentru apartamentele…

- Timișoara ramane cel mai accesibil oraș pe toate cele trei categorii de apartamente, in timp ce cele mai mari chirii pot fi gasite in Capitala și Cluj-Napoca. Chiria medie pentru apartamentele cu doua camere oscileaza de la 350 de euro pana la 480 de euro, conform datelor Imobiliare.ro. Atunci cand…

- Romania devine tot mai interesanta pentru turiști – 48.8% creștere a numarului de rezervari pe Kiwi.com comparativ cu anul trecut; Numarul persoanelor care și-au rezervat calatorii pe timp de vara in Romania prin Kiwi.com a crescut cu 27.7% fața de 2022; Cele mai populare destinații sunt București,…