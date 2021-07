Stiri pe aceeasi tema

- Piata inchirierilor de apartamente a scazut la nivele minime istorice, in timpul pandemie de coronavirus, cauza principala fiind inchiderea activitatii educationale si universitare, cat si posibilitatea de a lucra de acasa (Work From Home - WFH), arata o analiza a agentiei de consultanta imobiliara…

- Cursul leu/euro ar urma sa treaca de 5 lei in urmatoarele 12 luni, cred participanții unui sondaj realizat de Asociatia Analiștilor Financiari.Totodata, 84% dintre cei care au participat la sondaj cred ca se va majora rata inflației, adica la o creștere a prețurilor.Rata inflației pentru urmatorul an…

- Daniel Funeriu, fost ministru al Educației: Nu as ezita sa fac cativa ani cu o vacanta de vara de o luna pentru a recupera pierderile din pandemie Daniel Funeriu, fost ministru al Educației: Nu as ezita sa fac cativa ani cu o vacanta de vara de o luna pentru a recupera pierderile din pandemie Fostul…

- In online preturile au scazut si mai mult, de la 0,6 lei o masca anul trecut, la 0,1 lei in prezent, conform calculelor ZF facute pe baza datelor de pe site-ul eMAG. „Este o aliniere la conditiile pietei, marile companii se aprovizioneaza in continuare pentru a nu fi luate pe nepregatite. Am facut deja…

- Prețurile apartamentelor sunt in continua creștere și au cunoscut o majorare și in luna mai, iar dintre marile orașe, cele mai mari majorari se observa in București și Brașov, in principal pentru...

- De la 1 iulie vor fi creșteri mari la facturile de gaz și energie electrica. Un clujean care consuma 125 W pe luna, ar putea plati, de la 1 iulie, suma de 90 de lei, în timp ce un bucureștean care consuma la fel de mult ar putea plati doar 15 lei, arata calculele…

- Cele mai mari pierderi în pandemie le-au avut Cluj-Napoca și Bucureștiul. Prețul pentru un metru patrat de închiriat în Capitala era de 7,4 euro în primul trimestru din 2021, o scadere cu 7,7% fața de aceași perioada din 2020. Situația…

- Preturile de consum in luna martie au crescut cu 3,1% fata de aceeasi perioada din 2020, iar energia electrica s-a scumpit cu aproape 17%, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).